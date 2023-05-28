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Скончалась советская актриса Матрёна Гермогенова

Ушла из жизни Матрёна Гермогенова, советская актриса и педагог.

Скончалась советская актриса Матрёна Гермогенова
© Российская Газета

Матрёна Гермогенова родилась 23 ноября 1931 года. В 1955-м она сыграла в знаменитой ленте "Следы на снегу": это шпионская картина Адольфа Брункера по одноименной повести подполковника Григория Брянцева.

Брянцев, чьи остросюжетные произведения были украшением культовых "рамочных" книжных серий, выступил и сценаристом проекта. Экранными партнерами Гермогеновой были Владимир Гусев, Олег Жаков, Александр Борисов.

"Ленфильмовская" картина "выстрелила" в прокате, но Матрёна Денисовна не связала жизнь с кинематографом, а окончила в 1958-м педагогический факультет ЛГПИ имени Герцена по специальности "Педагогика и психология". После Гермогенова много лет была профессором-наставником Педагогического института СВФУ в Якутске.

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