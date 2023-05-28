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5 часов назад

Акцент сыгравшей в Голливуде американку русской актрисы Зудиной скрыли гениальным способом

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Марина Зудина – не только вдова легендарного Олега Табакова, но и талантливая российская актриса. Она сыграла одну из ключевых ролей в сериале “Содержанки” (18+) и его продолжениях, а также привлекла внимание в фильме “Волк” (16+) с Денисом Шведовым. Однако самым интересным опытом для нее стали съемки в голливудском фильме “Немой свидетель” (16+) из 90-х.

Русская актриса сыграла в Голливуде и ее акцент скрыли гениальным способом
Фото: FBM.ruFBM.ru

В этом криминальном триллере от британского режиссера Энтони Уоллера снялось много российских актеров. Давайте перечислим: помимо Зудиной, это Олег Янковский, Игорь Волков, Сергей Карленков, Александр Пятков, Николай Пастухов и многие другие. Но главную роль получила именно Марина.

Как оказалось, причина присутствия стольких русских актеров в голливудском фильме была очень проста – деньги. Изначально Уоллер планировал снять картину полностью на американской почве, но ему посоветовали, что если перенести съемки из Чикаго в Москву, то можно существенно сэкономить. Тони не смог отказаться от такого предложения.

Более того, у режиссера не возникло проблемы с главной актрисой, так как ее персонажу не нужно было произносить ни слова на протяжении всего фильма. Сценарий не требовал наличия русского акцента!

Хотя фильм не стал культовым и не собрал даже двух миллионов долларов, потраченных на съемки, для России он имеет огромное значение. Где еще можно увидеть нашу актрису, исполняющую главную роль в голливудском фильме? Даже если идея изначально была другой.

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