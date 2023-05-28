$79.97-0.0285.92+0.04

Стало известно, как скрыли акцент сыгравшей американку в Голливуде русской актрисе

Актриса Марина Зудина сыграла главную роль в голливудском фильме "Немой свидетель" в девяностые. Как ей удалось скрыть русский акцент, пишет FBM.

Русская актриса сыграла в Голливуде и ее акцент скрыли гениальным способом
© РИА Новости

В криминальном триллере британского режиссера Энтони Уоллера участвовало большое количество русских артистов. Помимо Зудиной, там снялись Олег Янковский, Игорь Волков, Сергей Карленков. Главная причина такого актерского состава, финансовая.

Уоллер планировал снимать фильм в Голливуде, однако ему посоветовали часть материала создать в Москве. Это помогло режиссеру существенно сэкономить.

Акцент исполнительницы главной роли не стал проблемой, потому что по сценарию она не произносит ни слова. Поскольку героиня Марины Зудиной всегда молчит, особенности ее произношения не имеют никакого значения.

Актеру Джонни Деппу больше не нужен Голливуд

Фильм не стал культовым, а кассовые сборы оказались меньше суммы, потраченной на его производство. Тем не менее, для истории российского кино он безусловно важен.

Ранее "Рамблер" писал о российских актерах, которые снимались в Голливуде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий