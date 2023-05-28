Русская актриса сыграла в Голливуде и ее акцент скрыли гениальным способом

Актриса Марина Зудина сыграла главную роль в голливудском фильме "Немой свидетель" в девяностые. Как ей удалось скрыть русский акцент, пишет FBM.

В криминальном триллере британского режиссера Энтони Уоллера участвовало большое количество русских артистов. Помимо Зудиной, там снялись Олег Янковский, Игорь Волков, Сергей Карленков. Главная причина такого актерского состава, финансовая.

Уоллер планировал снимать фильм в Голливуде, однако ему посоветовали часть материала создать в Москве. Это помогло режиссеру существенно сэкономить.

Акцент исполнительницы главной роли не стал проблемой, потому что по сценарию она не произносит ни слова. Поскольку героиня Марины Зудиной всегда молчит, особенности ее произношения не имеют никакого значения.

Фильм не стал культовым, а кассовые сборы оказались меньше суммы, потраченной на его производство. Тем не менее, для истории российского кино он безусловно важен.