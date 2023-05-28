Актер из сериала "Шоссе 66" Джордж Махарис скончался в 94 года

Актер из сериала «Шоссе 66» Джордж Махарис ушел из жизни 24 мая в возрасте 94 лет. Об этом его друг Марк Бахан сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Джордж хорошо известен своей ролью в сериале «Шоссе 66», сценическими постановками, пением, другими актерскими работами — и, прежде всего, как отличный парень, который сделает все для кого угодно. Мой дорогой друг, мы будем ужасно скучать по тебе», — написал друг актера.

Махарис родился 1 сентября 1928 года в Астории, штат Нью-Йорк. Он учился в актерской студии и долгое время играл в театральных постановках. В 1958 году Махарис сыграл первую экранную роль в фильме «Грабитель». Также актер снялся в фильмах «Обнаженный город», «Исход», «В поисках завтрашнего дня» и многих других. В 1960 году он получил роль База Мердока в сериале «Шоссе 66» Стирлинга Силлифанта, за которую был номинирован на премию «Эмми». Махарис был вынужден покинуть шоу в середине третьего сезона из-за проблем со здоровьем.

Позднее он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Сильвия», «Завет со смертью», «Хэппенинг», «Ночная галерея», «Медицинский центр», «Самая смертельная игра», «Миссия невыполнима», «Барнаби Джонс», «Шафт» и других. Последней работой Махариса стал фильм «Доппельгангер» режиссера Ави Нешара в 1993 году, в котором снимались Дрю Бэрримор и Джордж Ньюберн.