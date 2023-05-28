Дочь Андрея Миронова разочаровалась в работе актрисы и прервала карьеру на 20 лет
Актриса Мария Миронова 28 мая отмечает 50-летие. В день рождения дочери народного артиста РСФСР Андрея Миронова и актрисы Екатерины Градовой журналисты рассказали, как сложилась карьера их наследницы.
Миронова — представительница актерской династии, которая началась в 1920 году со звезд эстрады Александра Менакера и Марии Мироновой — родителей звезды «Бриллиантовой руки». Какое-то время актрисе даже пришлось соперничать со своим знаменитым отцом и его славой.
Дебют Мироновой в кино случился, когда ей было еще восемь лет. Тогда она сыграла Бекки Тэтчер в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Девочке не понравилось принимать участие в съемках, поэтому она разочаровалась в этой профессии и прервала работу в кино на 20 лет.
Вернулась на съемочную площадку дочь Миронова только в 2000 году. Она снялась в фильме «Русский бунт» режиссера Александра Прошкина, сообщает «АиФ». В итоге актриса заняла достойное место в отечественном кино, как когда-то сделали ее родители.