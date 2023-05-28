Дочь Андрея Миронова разочаровалась в работе актрисы и прервала карьеру на 20 лет

Актриса Мария Миронова 28 мая отмечает 50-летие. В день рождения дочери народного артиста РСФСР Андрея Миронова и актрисы Екатерины Градовой журналисты рассказали, как сложилась карьера их наследницы.

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Миронова — представительница актерской династии, которая началась в 1920 году со звезд эстрады Александра Менакера и Марии Мироновой — родителей звезды «Бриллиантовой руки». Какое-то время актрисе даже пришлось соперничать со своим знаменитым отцом и его славой.

Дебют Мироновой в кино случился, когда ей было еще восемь лет. Тогда она сыграла Бекки Тэтчер в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Девочке не понравилось принимать участие в съемках, поэтому она разочаровалась в этой профессии и прервала работу в кино на 20 лет.