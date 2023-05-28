$79.97-0.0285.92+0.04

Дочь Андрея Миронова разочаровалась в работе актрисы и прервала карьеру на 20 лет

Актриса Мария Миронова 28 мая отмечает 50-летие. В день рождения дочери народного артиста РСФСР Андрея Миронова и актрисы Екатерины Градовой журналисты рассказали, как сложилась карьера их наследницы.

Дочь Андрея Миронова разочаровалась в работе актрисы и прервала карьеру на 20 лет
© Слово и Дело

Миронова — представительница актерской династии, которая началась в 1920 году со звезд эстрады Александра Менакера и Марии Мироновой — родителей звезды «Бриллиантовой руки». Какое-то время актрисе даже пришлось соперничать со своим знаменитым отцом и его славой.

Дебют Мироновой в кино случился, когда ей было еще восемь лет. Тогда она сыграла Бекки Тэтчер в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Девочке не понравилось принимать участие в съемках, поэтому она разочаровалась в этой профессии и прервала работу в кино на 20 лет.

Вернулась на съемочную площадку дочь Миронова только в 2000 году. Она снялась в фильме «Русский бунт» режиссера Александра Прошкина, сообщает «АиФ». В итоге актриса заняла достойное место в отечественном кино, как когда-то сделали ее родители.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий