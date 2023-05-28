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Леонид Ярмольник вспомнил о последней встрече с Александром Абдуловым

Актер Леонид Ярмольник рассказал, что виделся с Александром Абдуловым за два дня до смерти коллеги. В комментарии сайту mk.ru артист сообщил, что приходил к нему в больницу.

Ярмольник вспомнил о последней встрече с Абдуловым
© Газета.Ru

«Когда человек уходит после тяжелой болезни, все равно остаются какие-то дни, какие-то встречи. В последний раз мы виделись за два дня до того, как его не стало, в Чазовском центре у Юрия Бузиашвили, у которого он лежал», — поделился Ярмольник.

Он также вспомнил, что незадолго до смерти Абдулов отправился встречать Новый год с мамой и другими родственниками вопреки строгим запретам врачей. По словам Ярмольника, это стало причиной смерти актера.

29 мая исполнится 70 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Александра Абдулова. Первую роль в кино актер сыграл в начале 1970-х годов. Это был эпизод в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». В 1974 году он снялся в главной роли в короткометражном фильме «Вера и Федор». Но популярность к нему пришла в 1978 году после картины «Обыкновенное чудо» режиссера Марка Захарова.

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