Лучшие исполнители роли Геракла: рейтинг актеров

Персонаж греческой мифологии привлекал внимание кинематографистов с середины прошлого века, и, вероятно, в будущем будет снят ещё не один фильм про него. Сильный, смелый, мужественный, с красивой фигурой — беспроигрышный образ. Да ещё и родственник бога Олимпа. Не воспользоваться экранизацией истории было бы ошибкой.

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На роль Геракла режиссёры выбирали харизматичных, привлекательных актёров. Среди них были как состоявшиеся звёзды, так и только восходящие имена в кино. Какие-то фильмы снискали всемирную славу, некоторые провалились в прокате и вызвали негативные отзывы у публики. Но одно было в них безоговорочно прекрасно — исполнители главного героя.

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Определить лучшего сложно среди многообразия атлетичных актёров. Делая подборку, мы ослепли от красоты и мускул. Предлагаем вам отдать голос в пользу любимого Геракла.

Кевин Сорбо

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Как подсчитали фанаты актёра, Сорбо в образе Геракла больше других исполнителей провёл съёмочного времени на площадке. Сериал «Удивительные странствия Геракла» шёл на экранах более четырёх лет подряд – с 1995 по 1999 год.

Работа стала очень успешной для него и подарила миллионную любовь зрителей. Сорбо был признан одним из лучших актёров, сыгравших Геракла. После сериала актёр также был задействован в полнометражных фильмах об античном силаче.

Арнольд Шварценеггер

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Фильм «Геракл в Нью-Йорке» стал для атлета первым в его кинематографической карьере. Картина не имела большого успеха, да и многие отметили непрофессионализм 22-летнего Арни, сыгравшего античного героя. Но неудачная роль лишь закалила бодибилдера.

После окончания спортивной карьеры он решил посвятить себя кинематографу. Харизма и оптимизм покорили зрителей. Арнольд Шварценеггер стал любимцем публики и отличным актёром.

Дуэйн Джонс

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Было бы большой оплошностью не задействовать актёра с такими атлетическими данными, как Дуэйн «Скала» Джонс, в фильме про античного воина. Режиссёр будто специально для него прописал роль в боевике 2014 года «Геракл». Сила и мощь Дуэйна органично вписались в образ героя, и картина получила признание зрителей.

Лу Ферриньо

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Фильм «Геракл» 1983 года был в биографии актёра не первым, где он сыграл роль сильного и бесстрашного героя. До него Ферриньо снимался в пяти сезонах телесериала про зелёного мутанта Халка. Но предложение сменить амплуа актёр воспринял с энтузиазмом.

Фильм не получил должного признания. Критики называли его неудачной версией античных мифов. Картина даже номинировалась на четыре премии «Золотая малина», в том числе за худшую главную роль. Тем не менее зрителям работа понравилась, и они охотно шли смотреть ленту в кинотеатры. А продюсеры собрали приличную кассу от кино.

Рег Парк

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Ещё один профессиональный атлет, который смог пробиться в кинематограф в середине прошлого века. Рег Парк с юности определил свой спортивный путь и упорно тренировался с 16 лет. В 1949 году он завоевал титул «Мистер Британия».

Прекрасные данные бодибилдера заметили кинематографисты и пригласили его сняться в пеплумах (жанр исторического кино на основе античных, библейских сюжетов): «Подвиги Геракла: Геракл в царстве теней» (1961), «Геркулес покоряет Атлантиду» (1961), «Геркулес в копях царя Соломона» (1964), «Вызов великанов» (1965).

Стив Ривз

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В кино Ривз попал из большого спорта — бодибилдинга, став вдохновителем и кумиром в будущем для других звёзд-атлетов, среди которых Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне. В фильме 1957 года «Подвиги Геракла» актёр перевоплотился в античного героя с рельефными мускулами и смелым гордым взглядом. Картина имела оглушительный успех, а популярность бодибилдинга захлестнула весь мир после выхода фильма.

Келлан Латс

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Ещё одна неудачная, по мнению зрителей и критиков, картина, рассказывающая о подвигах греческого героя. Фэнтезийный боевик 2014 года «Геракл: начало легенды» не пришёлся по вкусу избирательной аудитории. Ещё одна картина номинировалась на «Золотую малину» за худшую главную роль.

Но, как бы ни ругали ленту за простой сюжет, красоту и харизму спортивного Келлана Латса невозможно не отметить. Актёр органично вписался в образ Геракла и привлекал внимание своей атлетичной фигурой.

Райан Гослинг

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Сейчас мы знаем актёра совсем по другим ролям в кино. А когда-то восходящая канадская звезда Гослинг снимался в сериале про мифологического персонажа. Авторы проекта решили дополнить историю героя, начатую Кевином Сорбо, и сняли картину про юные годы силача – «Молодость Геракла».