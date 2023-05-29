Шварценеггер высказался о Уиллисе

По словам 75-летнего актёра и экс-губернатора Калифорнии, его коллегу должны помнить за «крутые» фильмы и прекрасные душевные качества.

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В беседе с CinemaBlend Арнольд Шварценеггер высказался о творческом наследии Брюса Уиллиса, и не только. Несколько лет назад «крепкий орешек» ушёл из кино по причине диагноза «фронтотемпоральная деменция».

«По-моему, он фантастический», - заявил Арнольд. «Он был всегда, все эти годы огромной, огромной звездой. И я думаю, что его всегда будут помнить как величайшую суперзвезду. И как доброго человека». Шварценеггер продолжил: «Я понимаю, что в его обстоятельствах, с точки зрения здоровья, ему пришлось уйти в отставку. Но в целом, знаете ли, мы никогда, на самом деле, не уходим на пенсию. Герои боевиков, они ведь перезаряжаются».