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Арнольд Шварценеггер высказался о Брюсе Уиллисе

По словам 75-летнего актёра и экс-губернатора Калифорнии, его коллегу должны помнить за «крутые» фильмы и прекрасные душевные качества.

Шварценеггер высказался о Уиллисе
© Inc-News

В беседе с CinemaBlend Арнольд Шварценеггер высказался о творческом наследии Брюса Уиллиса, и не только. Несколько лет назад «крепкий орешек» ушёл из кино по причине диагноза «фронтотемпоральная деменция».

«По-моему, он фантастический», - заявил Арнольд. «Он был всегда, все эти годы огромной, огромной звездой. И я думаю, что его всегда будут помнить как величайшую суперзвезду. И как доброго человека». Шварценеггер продолжил: «Я понимаю, что в его обстоятельствах, с точки зрения здоровья, ему пришлось уйти в отставку. Но в целом, знаете ли, мы никогда, на самом деле, не уходим на пенсию. Герои боевиков, они ведь перезаряжаются».

Впрочем, звезда «Терминатора» не всегда так лестно отзывался о коллеге и прямом конкуренте. В книге Ника де Семлина «The Last Action Heroes» описывается случай троллинга Шварценеггера по отношению к Уиллису. Однажды они увиделись в многолюдном ресторане, и Арнольд крикнул через зал Брюсу: «Знаешь, почему ты никогда не станешь звездой боевиков?». На вопрос Уиллиса Шварценеггер ответил, показывая на свой бицепс: «Потому что у тебя руки-зубочистки».

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