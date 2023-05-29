Валюшкина рассказала, как Абдулов уговорил ее сняться обнаженной

Актриса Елена Валюшкина рассказала, как Александр Абдулов уговорил ее сняться обнаженной
Актриса Елена Валюшкина, известная своей ролью в фильме “Формула любви” (0+), поделилась историей о том, как Александр Абдулов убедил ее сняться обнаженной на экране. Вспоминая свои совместные съемки с актером, Валюшкина отметила, что Абдулов обладал особым обаянием и умел покорять сердца с первого взгляда.
Она рассказала о том, как она изначально не была заинтересована в съемках исторического фильма. В то время, когда Марк Захаров предложил ей пройти пробы, она планировала отправиться в отпуск. Однако помощники режиссера уговорили ее не отказываться от такой возможности.
Елена Валюшкина вспоминает, что Абдулов был центром внимания на площадке съемок. Даже если он не присутствовал в кадре, его дух ощущался повсюду.
Она рассказывает о случае, когда она снималась в лесу, а сверху по дереву струилась вода. Все это было сделано для создания эффекта, и оказалось, что Абдулов сам лично льет воду с ветки, чтобы сцена выглядела еще красивее. Режиссер Марк Захаров восхищался Абдуловым и позволял ему делать почти все, что хотел.
По словам Валюшкиной, Абдулов был мастером убеждения. Именно он уговорил ее сняться обнаженной в одной из сцен. Даже самому режиссеру Марку Захарову это не удалось, но Абдулов смог уговорить непокорную актрису.
Александр Абдулов скончался в возрасте 54 лет. Он был талантливым актером, известным по фильмам “Чародеи” (0+) и “Обыкновенное чудо” (0+). Абдулов ушел из жизни от рака легких в четвертой стадии. Врачи боролись с болезнью, но она оказалась неизлечимой. Вероятно, долголетнее курение стало одной из причин развития онкологии у актера, так как он был страстным курильщиком на протяжении многих лет.