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2 часа назад

Актриса Ксения Алферова в день рождения Александра Абдулова поделилась архивным снимком актера

Мира Маркина

Актриса Ксения Алферова в день рождения Александра Абдулова опубликовала в соцсетях архивное фото актера.

Алферова поделилась с подписчиками черно-белым кадром. На фото она с отчимом отдыхает на пляже. В описании к снимку Ксения призналась, что тоскует по Абдулову:

"В твоих глазах я всегда видела безусловную любовь и обожание, ты всегда гордился мной. Ох, как же этого взгляда, этой поддержки не хватает!".

Соцсети

Александр стал отчимом для Алферовой после того, как женился на ее матери Ирине в 1976 году. Ксении тогда было два года.

Михаил Боярский признался, что был влюблен в Ирину Алферову

Артист ушел из жизни в 2008 году. Причиной смерти стал рак легкого.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ведущая Ольга Орлова опубликовала редкое фото с мужем.

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