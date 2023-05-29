Актриса Ксения Алферова в день рождения Александра Абдулова опубликовала в соцсетях архивное фото актера.

Алферова поделилась с подписчиками черно-белым кадром. На фото она с отчимом отдыхает на пляже. В описании к снимку Ксения призналась, что тоскует по Абдулову:

"В твоих глазах я всегда видела безусловную любовь и обожание, ты всегда гордился мной. Ох, как же этого взгляда, этой поддержки не хватает!".

Соцсети

Александр стал отчимом для Алферовой после того, как женился на ее матери Ирине в 1976 году. Ксении тогда было два года.

Артист ушел из жизни в 2008 году. Причиной смерти стал рак легкого.