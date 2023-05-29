Тарантино заплатил $10 000 ради облизывания ступней стриптизерши

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино заплатил 10 тысяч долларов (примерно 800 тысяч рублей), чтобы облизать ступни стриптизерши. Об этом сообщил сотрудник ночного клуба, который посещал кинематографист, передает Page Six.

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По его словам, Тарантино заказал приватный танец, выбрав девушку с самой большой грудью и объемными бедрами, и последовал с ней в VIP-комнату заведения.

«Он сел, девушка начала раздеваться, и Тарантино встал, бросил ее на сиденье, снял с нее обувь и начал облизывать ступни и обсасывать пальцы», — поведал работник клуба, не уточнив, когда именно произошел инцидент.