Чем актер Александр Абдулов напугал американцев

Александр Абдулов — один из самых популярных актеров в советском кинематографе. В его фильмографии десятки работ, но больше всего он стал известен благодаря картинам "Чародеи" и "Самая обаятельная и привлекательная".

29 мая празднуется день рождения артиста. Сегодня ему могло бы исполниться 70 лет. По этому случаю вспоминаем интересные факты из карьеры Александра Абдулова. Какой была его первая роль в кино и чем он напугал американцев? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Александр Абдулов родился в 1953 году в Тобольске в Тюменской области, но вскоре семья переехала в Фергану, на восток Узбекистана. Его отец был театральным режиссером, поэтому Александр Абдулов много времени проводил в театре, а в 5 лет даже сыграл в спектакле "Кремлевские куранты", но актером становиться не хотел. В детстве он плохо учился, часто встревал в драки, любил группу "Битлз" и профессионально занимался фехтованием. Абдулов получил звание кандидата в мастера спорта СССР. После окончания школы Абдулов сначала поступил в институт на учителя физкультуры, а через год перепоступил в ГИТИС.

Еще будучи студентом, Александр Абдулов начал сниматься в кино. Эффектная внешность актера привлекала внимание не только женщин, но и кинематографистов. В 1973 году, в 20 лет, актер сыграл эпизодическую роль десантника в фильме для детей "Про Витю, про Машу и морскую пехоту". Это была его одна из первых ролей.

Кадр из фильма «Про Витю, про Машу и морскую пехоту»

Кадр из фильма "С любимыми не расставайтесь"

Во время дипломного спектакля Абдулова заметил режиссер Марк Захаров. Художественный руководитель театра "Ленком" пригласил юного актера присоединиться к труппе и сразу сыграть главную роль в спектакле. На тот момент в театре играли именитые Олег Янковский, Инна Чурикова, Евгений Леонов. В итоге Абдулов прослужил в "Ленкоме" 30 лет.

Одним из самых известных спектаклей театра стал спектакль "Юнона и Авось". С этой постановкой труппа выступала по всему миру. Однажды на гастролях в США мастерство Александра Абдулова очень напугало американцев. Актер был физически очень хорошо подготовлен и все трюки в фильмах выполнял самостоятельно. В спектакле "Юнона и Авось" он играл еретика и в одной из сцен жонглировал горящими факелами. Организаторы выступления испугались безумного вида Абдулова и попросили "убрать безумца", так как подумали, что он на самом деле душевнобольной и может бросить огонь в зрителей.