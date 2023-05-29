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Как режиссер Никита Михалков довел семилетнюю дочь Надю до обморока

В Кстово рассказали о необычном эпизоде, связанном с режиссером Никитой Михалковым и его дочерью Надеждой, во время съемок фильма “Утомленные солнцем” (16+). По словам Оксаны Халиковой, специалиста Музея кино при Центральной библиотеке имени Пушкина, произошло случайное происшествие.

Как режиссер Никита Михалков довел дочь Надю до обморока
© FBM.ru

Во время съемок фильма в Кстово, Надежда, младшая дочь Никиты Михалкова, сыграла одну из главных ролей. Она исполнила роль Нади Котовой, дочери комдива Котова, которую сам Михалков играл. Когда съемки шли в бане и продолжались несколько часов, Надя почувствовала себя плохо из-за жары.

После того, как режиссер объявил “Снято!”, девочка упала в обморок. Надя выдержала съемку, несмотря на плохое самочувствие, но только в самом конце потеряла сознание. Никита Сергеевич, обеспокоенный происшествием, спросил дочь, почему она не сказала, что ей плохо. Семилетняя Надя ответила, что боялась, что ее больше не возьмут на съемки, если она пожалуется.

Спустя годы Надежда Михалкова вернулась в Кстово, на этот раз чтобы снять свой собственный полнометражный режиссерский дебют – фильм ужасов под названием “Проигранное место” (16+). Местные жители были рады встрече и отметили, что несмотря на жесткость и кровавые сцены в фильме, приятно видеть знакомые места на экране.

Кстово является популярным местом для съемок кинофильмов, в этой области было снято 22 фильма, а в Нижегородской области в целом – 88 фильмов.

Напомним, что актер Андрей Соколов стал почетным гостем Первого открытого российского кинофестиваля “КСТОкино”, который проходил в Кстово с 27 по 31 мая в Нижегородской области. Он выразил мнение, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, имеют свои корни в 1990-е годы.

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