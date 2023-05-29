Джонни Депп отменил гастроли из-за перелома ноги

Информацией об этом поделился портал TMZ.

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Знаменитый актер, который по совместительству является еще и фронтменом музыкальной группы The Hollywood Vampires, повредил лодыжку еще во время Каннского фестиваля. Однако, Депп, не обращая внимания на травму, дал несколько концертов в память друга музыканта Джеффа Бека.

Столь пренебрежительное отношение к своему здоровью не заставило ждать негативных последствий: врачи диагностировали актеру перелом ноги и настояли на отмене ближайших концертов, запланированных на июнь.