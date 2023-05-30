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Блогер Давид Манукян, известный как Dava, решил активно заниматься актерской карьерой

Известный блогер Давид Манукян решил расширить свою творческую сферу и начать активно заниматься актерской карьерой. Он уже получил главную роль в полнометражном фильме, съемки которого начнутся в этом летнем сезоне.

Блогер Давид Манукян решил активно заниматься актерской карьерой
© FBM

Давид Манукян, который также является певцом, теперь входит в ряды киноактеров. Во время XII ежегодной Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, которая прошла в «Крокус Сити Холле», он поделился с корреспондентом 5-tv.ru своими планами и признался в желании развиваться в актерской сфере.

«Для меня это новое направление, которое очень интересно. Мне страстно интересно узнать, что из этого получится. В этом лето я снимусь в главной роли в фильме, в сериале и еще в одном сериале. Кроме того, скоро выйдет еще один сериал, который снимал Сарик Андреасян. Это будет замечательный опыт для меня», — поделился Давид.

Артист не останавливается на достигнутом и продолжает искать новые творческие возможности. Он уже добился больших успехов в спортивных бальных танцах с молодости, стал известным и принял участие в телешоу «Танцы со звездами». Манукян также был и остается рэпером, телеведущим и блогером, известным своим творческим задором. Он регулярно устраивает впечатляющие сюрпризы для своих поклонников и принимает участие в хитовых коллаборациях.

В прошлом у него были романтические отношения с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Пара рассталась со скандалом, Ольга покинула реалити-шоу «Дом-2», которое сделало ее знаменитой. Интересно отметить, что в этом же году (в 2021-м) Давид вернулся в программу на место своей бывшей возлюбленной.

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