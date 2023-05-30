Педро Паскаль пострадал из-за фанатов "Игры престолов"

"Я помню, раньше из-за "Игры престолов" и того, как умер мой персонаж, людям очень нравилось делать селфи, прикладывая большие пальцы к моим глазам. Сначала я был так искренен и рад успеху персонажа в сериале, что позволял им это! Но в результате того, что вокруг глаз были чужие пальцы, я заразился глазной инфекцией", — признался артист.