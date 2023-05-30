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Арнольд Шварценеггер объяснил свой отказ от участия в фильме «Неудержимые 4»

Арнольд Шварценеггер рассказал о том, что его действительно не будет в «Неудержимых 4». Актёр отказался от участия в новом фильме, объяснив это тем, что ему хватило трилогии. И, по его словам, Сильвестр Сталлоне «действительно понял» такое решение.

Шварценеггер объяснил свой отказ от участия в фильме «Неудержимые 4»
© Игромания.ру

Шварценеггер снялся в первых «Неудержимых» только в качестве одолжения другу, и это заняло у него всего два часа в один субботний день. Его участие в сиквеле прошло примерно так же — просьба и съёмки на выходных. Затем роль Шварценеггера расширили для триквела, и на этом актёр решил закончить с франшизой. Сам он уверен, что его совместная работа со Сталлоне продолжится в будущем.

«Неудержимые 4» выходят в мировой прокат 20 сентября (В США — 22 сентября). Режиссёром ленты выступил Скотт Во («Need for Speed: Жажда скорости»), а в актёрский состав вошли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Кёртис «50 Cent» Джексон, Меган Фокс, Дольф Лундгрен, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио, Леви Трэн и Энди Гарсиа.

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