Шварценеггер объяснил свой отказ от участия в фильме «Неудержимые 4»

Арнольд Шварценеггер рассказал о том, что его действительно не будет в «Неудержимых 4». Актёр отказался от участия в новом фильме, объяснив это тем, что ему хватило трилогии. И, по его словам, Сильвестр Сталлоне «действительно понял» такое решение.

Шварценеггер снялся в первых «Неудержимых» только в качестве одолжения другу, и это заняло у него всего два часа в один субботний день. Его участие в сиквеле прошло примерно так же — просьба и съёмки на выходных. Затем роль Шварценеггера расширили для триквела, и на этом актёр решил закончить с франшизой. Сам он уверен, что его совместная работа со Сталлоне продолжится в будущем.