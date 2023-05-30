Актрисе Елене Майоровой исполнилось бы 65 лет

Творческий путь актрисы театра и кино Елены Майоровой был не из лёгких: она не сразу поступила в театральный институт, но никогда не сомневалась, что будет служить в театре, о котором мечтала с детства. Впоследствии Майорова стала примой МХАТа.

© Кадр из фильма "Забытая мелодия для флейты"

Актриса всецело отдавалась своим персонажам, будь то Нина Заречная («Чайка»), Елена Васильевна («Дни Турбиных»), Лиза («Горе от ума») или Маша («Три сестры»). В кино Майорова играла в основном не ведущие, но многогранные роли. Кинозрителю она известна по таким фильмам, как «Одиноким предоставляется общежитие», «Забытая мелодия для флейты», «Плащ Казановы».

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Елена Майорова родилась 30 мая 1958 года в Южно-Сахалинске в семье рабочих. Ещё в начальной школе она начала заниматься в театральной студии при Дворце пионеров.

После окончания школы Майорова отправилась в Москву покорять театральную сцену, однако не сдала вступительные экзамены ни в один вуз. Не желая возвращаться в родной город, она поступила в ПТУ, впоследствии окончила его с красным дипломом и получила специальность изолировщицы труб.

В 1980-м Майорова окончила Государственный институт театрального искусства (ныне — Российский институт театрального искусства — ГИТИС), мастерскую Олега Табакова. В 1981 году актриса дебютировала в кино в картине Ильи Фрэза «Вам и не снилось», где сыграла соседку главной героини / С Евгением Мироновым во время премьеры спектакля «Орестея» на сцене Центрального академического театра Российской Армии.

В 1982-м актриса начала свою деятельность в «Современнике», годом позже приступила к службе в Московском художественном академическом театре СССР имени М. Горького (ныне — МХТ имени А.П. Чехова). После разделения театра перешла в труппу Олега Ефремова.

Известность к актрисе пришла после ролей в таких лентах, как «Макаров», «Одиноким предоставляется общежитие» и «Затерянный в Сибири». Последний был номинирован на «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.

Артистка снималась в фильмах «Дядюшкин сон», «Ожидаются похолодание и снег», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», «Забытая мелодия для флейты», «Шаги императора», «Плащ Казановы», а также сериалах «Последний довод королей», «Чехов и Ко» и других.

В 1989-м Майорова стала заслуженной артисткой РСФСР. В том же году она получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Скорый поезд» на фестивале актёров советского кино «Созвездие». Последней киноработой актрисы стала роль Смерти в картине «Послушай, не идёт ли дождь».