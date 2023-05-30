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Утка-огарь напала на Агату Муцениеце и стала звездой

Актриса Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в запрещенной в России социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc., видео, на котором запечатлено нападение утки-огаря на нее.

На кадрах видно утиное семейство, состоящее из двух взрослых особей и четырех птенцов. Агата, возможно, подошла слишком близко к огарям, что встревожило одну из уток, которая резко рванула в ее сторону.

Знаменитость прокомментировала ролик, отметив, что можно вечно смотреть, как нападает утка, и что она бы также за своих утят порвала.

Пользователи соцсети оставили различные комментарии, выражая свое мнение о происходящем. Некоторые отметили, что личные границы необходимо соблюдать и не стоит приближаться к диким животным, другие нашли в ролике юмор и забаву.

Агата Муцениеце рассказала, как они с сестрой остановили поезд

Ранее Агата Муцениеце сняла пародию на свои пробы в кабаре.

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