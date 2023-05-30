Актриса Сара Снук из "Наследников" родила ребенка

Австралийская актриса Сара Снук сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о рождении ребенка.

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Снук опубликовала совместное фото с младенцем во время просмотра финального эпизода сериала «Наследники», где сыграла одну из главных ролей. Имя и пол малыша неизвестны.

«Я только что посмотрела последнюю серию последнего сезона того, что изменило мою жизнь. И теперь моя жизнь снова изменилась», — заявила артистка.

Она также поделилась впечатлениями о финале проекта. Она призналась, что будет скучать по съемкам и коллегам по сериалу.

«Сумасшедшее приключение стало кульминацией моей карьеры, и это будет сложно превзойти. Мы все установили высокую планку», — отметила актриса.

Снук объявила о беременности в марте 2023 года на премьере четвертого сезона «Наследников». Она замужем за комиком Дэйвом Лоусоном.