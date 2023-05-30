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Наталья Варлей вспомнила о выходках поклонников

75-летняя актриса Наталья Варлей вспомнила, как к ней приставали поклонники после успеха фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница", где она сыграла главную роль. Об этом пишет dni.ru.

Наталья Варлей вспомнила о выходках поклонников
© Газета.Ru

"Когда фильм "Кавказская пленница" вышел на экраны, я была на гастролях. И тогда же я узнала обратную сторону популярности. На следующий день ко мне на второй этаж забрались местные мальчишки. Такое вот дерзкое проникновение поклонников!" - рассказала Варлей.

Она призналась, что у нее дома до сих пор хранятся чемоданы с письмами от поклонников. По словам артистки, чаще всего ей писали мужчины из тюрем и колоний.

Варлей отметила, что на фоне популярности знаменитой комедии "лишилась спокойной жизни". Из-за ажиотажа вокруг персоны актрисы возле ее подъезда некоторое время дежурили полицейские.

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