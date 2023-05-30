Почему Александр Демьяненко ненавидел роль Шурика

Народная артистка России Наталья Тенякова рассказала в беседе с ФАН о карьерных трудностях актера Александра Демьяненко. По словам Теняковой, Демьяненко ненавидел свою роль Шурика в комедиях режиссера Леонида Гайдая. Артист считал, что она "погубило его актерское существо".

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Из-за того, что у зрителей сложился образ комедийного персонажа Демьяненко редко брали на драматические роли.

"Только взглянут на него и сразу начинается: "О, Шурик-Шурик!" К сожалению, ко многим артистам "прилипают" роли так, что их не отодрать. Саша очень мучился от этой недосказанности, "недоигранности", - объяснила Тенякова.

Актриса призналась, ей обидно из-за того, что коллега не воплотился в ролях в должной мере.

Демьяненко сыграл Шурика в таких картинах Гайдая, как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и "Иван Васильевич меняет профессию". В фильмографии Демьяненко более 110 картин.