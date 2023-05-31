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Кто сыграет в экранизации мультфильма «Как приручить дракона»

Актеры Мейсон Темз и Нико Паркер сыграют главные роли в экранизации мультфильма «Как приручить дракона». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кто сыграет в экранизации мультфильма «Как приручить дракона»
© Газета.Ru

Уже известно, что сценарий к фильму напишет Дин ДеБлуа, он же станет режиссером и продюсером проекта. Съемки картины планируют начать до конца этого года, а релиз ожидается 14 марта 2025 года.

Оригинальный мультфильм о приключениях юного викинга и дракона Беззубика был выпущен в 2010 году анимационной студией DreamWorks Animation, после вышли два сиквела. В основу франшизы легли книги Крессиды Коуэлл.

Ранее сообщалось, что звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон может сыграть главную роль в боевике «Лучше подавать холодным». По данным СМИ, в настоящий момент артистка ведет переговоры с кинокомпанией Skydance Media об участии в проекте. Сюжет картины режиссера Тима Миллера основан на книге «Лучше подавать холодным» английского писателя-фантаста Джо Аберкромби.

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