Кто сыграет в экранизации мультфильма «Как приручить дракона»

Актеры Мейсон Темз и Нико Паркер сыграют главные роли в экранизации мультфильма «Как приручить дракона». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Уже известно, что сценарий к фильму напишет Дин ДеБлуа, он же станет режиссером и продюсером проекта. Съемки картины планируют начать до конца этого года, а релиз ожидается 14 марта 2025 года.

Оригинальный мультфильм о приключениях юного викинга и дракона Беззубика был выпущен в 2010 году анимационной студией DreamWorks Animation, после вышли два сиквела. В основу франшизы легли книги Крессиды Коуэлл.