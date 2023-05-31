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Прокофьева рассказала о встречах с Заворотнюк

Актриса Ольга Прокофьева сыграла неподражаемого персонажа в сериале «Моя прекрасная няня»: ей досталась роль Жанны Ижевской.

Прокофьева рассказала о встречах с Заворотнюк
© Popcake.tv

По сюжету, с няней Викой они постоянно скандалили и не могли найти общий язык, потому что старались поделить обаятельного холостяка Максима Шаталина, но в жизни Ольга и Анастасия Заворотнюк смогли стать настоящими подругами.

О том, как проходили съемки культового сериала Прокофьева рассказала в одном из интервью.

Она призналась, что даже несмотря на маленькие зарплаты в начале съемок и «удобства», которые находились на улице, им было очень комфортно работать на площадке, ведь весь актёрский состав впоследствии смог стать семьёй. За кадром было всё: совместные походы на шашлыки, шутки и подколы, взаимопомощь и любовь.

«Когда мы уже сдружились с Сережей Жигуновым, он над нами подтрунивал: «У вас на лбу написано, что вас, девчонок, можно обдурить!» Первый договор был подписан практически на год, и всё это время мы зарабатывали по минимуму», — вспомнила она теплые моменты встреч со своими коллегами.

Сейчас Ольга, к сожалению, не поддерживает отношения с Настей. Они перестали общаться преимущественно из-за того, что сейчас у Заворотнюк большие проблемы со здоровьем и Ольга не считает нужным её беспокоить в такой момент.

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