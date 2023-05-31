Режиссер «Флэша» не будет заменять Миллера для возможного сиквела

Постановщик «Флэша» Андрес Мускетти признался, что не будет искать нового актёра на главную роль в потенциальном сиквеле супергеройской ленты.

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В прошлом исполнитель центральной партии Эзра Миллер стал причиной сразу нескольких скандалов, поэтому некоторые зрители посчитали, что Барри Аллена в киновселенной DC должен играть кто-то другой. Но для режиссёра Миллер стал чрезвычайно удачным выбором для этой версии героя, поэтому мыслей о замене у него даже не возникало.

Подобный ответ оценили далеко не все пользователи сети, припомнив Миллеру его «грехи» и предложив заменить актёра на Гранта Гастина из сериала The CW. Другие отметили, что Миллер вряд ли будет исполнять роль в будущем, поскольку вселенную ждёт перезагрузка силами Джеймса Ганна.