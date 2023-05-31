$80.69+0.6386.51+0.61

Режиссёр «Флэша» не будет заменять Эзру Миллера для возможного сиквела

Постановщик «Флэша» Андрес Мускетти признался, что не будет искать нового актёра на главную роль в потенциальном сиквеле супергеройской ленты.

Режиссер «Флэша» не будет заменять Миллера для возможного сиквела
© Игромания.ру

В прошлом исполнитель центральной партии Эзра Миллер стал причиной сразу нескольких скандалов, поэтому некоторые зрители посчитали, что Барри Аллена в киновселенной DC должен играть кто-то другой. Но для режиссёра Миллер стал чрезвычайно удачным выбором для этой версии героя, поэтому мыслей о замене у него даже не возникало.

Подобный ответ оценили далеко не все пользователи сети, припомнив Миллеру его «грехи» и предложив заменить актёра на Гранта Гастина из сериала The CW. Другие отметили, что Миллер вряд ли будет исполнять роль в будущем, поскольку вселенную ждёт перезагрузка силами Джеймса Ганна.

Мировой релиз «Флэша» намечен на 16 июня, причём лента уже успела заработать ряд положительных отзывов от зрителей на пресс-показе и известных деятелей индустрии. Удовольствие от неё якобы даже получил Генри Кавилл, исполнявший ранее роль Супермена.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий