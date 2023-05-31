Актер Александр Пашутин раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РФ Александр Пашутин рассказал о размере своей пенсии. Подробностями актер поделился в беседе с aif.ru.
По словам Пашутина, он получает от государства более 90 тысяч рублей. Кроме этого, ежегодно актер получает президентские выплаты в размере 120 тысяч рублей.
Также народный артист РФ отметил, что все театральные актеры и киноактеры получают разную пенсию:
"Если актер только снимался, а съемки ведь не каждый день идут – сегодня у него есть роль, а потом год не снимается. Так что театральные актеры и киноактеры получают по выходе на пенсию разные суммы... А мы в театре-то играем без перерыва. Я с 1968 года работал в театре — пахал каждый день".