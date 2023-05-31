Пашутин раскрыл размер своей пенсии

"Если актер только снимался, а съемки ведь не каждый день идут – сегодня у него есть роль, а потом год не снимается. Так что театральные актеры и киноактеры получают по выходе на пенсию разные суммы... А мы в театре-то играем без перерыва. Я с 1968 года работал в театре — пахал каждый день".