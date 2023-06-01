«Я, Светлана Немоляева, — редкое явление»: интервью с актрисой

В свои 86 лет Светлана Немоляева по-прежнему играет в театре имени Маяковского, снимается в кино и гастролирует по всей стране. Только за минувший месяц она посетила кинофестиваль «Малая земля» в Новороссийске и представила дебютный фильм своей внучки Полины Лазаревой «Любите ли вы театр?», в котором сыграла звезду сцены.

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В разговоре с «Мослентой» Светлана Владимировна рассказала о своей семье, о родной Москве, муже Александре Лазареве, о любви к шляпкам. Ниже — ее монолог.

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О поездках и здоровье

Я привыкла к поездкам с молодых лет. Как только пришла работать в театр Маяковского. Театр постоянно гастролировал и гастролирует, и я вместе с ним.

Каждый год мы ездили в Питер, на родину моего мужа Саши Лазарева. Вся наша жизнь с Сашей — сплошное путешествие. Сегодня для меня, немолодой женщины, проблемы встать, собраться и поехать нет.

О внучке и кино

Мой роман с кинематографом начался довольно поздно, мне было уже 30 лет. До этого режиссеры меня не замечали. Хотя я — из семьи кинематографистов.

Точно так же не складываются отношения с кинематографом у моей внучки Полины. Но, в отличие от меня, Полина решила сама стать режиссером. Она окончила Высшие режиссерские курсы и сняла свой первый короткометражный фильм «Любите ли вы театр?» Поскольку денег на диплом дают крайне мало, то пришлось снимать артистов бесплатно. Вместе со мной согласились играть Женя Симонова, которая очень любит Полю, и Роман Мадянов... Роман хорошо относится к моей семье.

Забегая вперед, похвалюсь, что Полина получила финансирование на полнометражный фильм «Алина». Так зовут маму Полины, которую она обожает и про которую написала сценарий...

Я много снимаюсь в последние годы. У меня прямо калейдоскоп небольших ролей! Не буду сочинять, что в восторге от современного кино. Есть роли проходные… А есть роли, от которых получаю удовольствие. Например, в фильме «Гоголь Моголь», где я играю с Анатолием Белым.

Только что начала сниматься в новом фильме «Елки», где мой партнер — Сергей Никоненко.

О прогулках и Москве

Я — москвичка во многих поколениях. Мои родители, бабушки, прабабушки и прадедушки — москвичи. Мне сказали, что настоящих москвичей осталось очень мало. Так что я, Светлана Немоляева, — редкое явление. Я — плющихинская москвичка. Родилась на Плющихе. Это по сей день мой любимый район Москвы.

Люблю гулять в окрестностях Новодевичьего монастыря. Обожаю Хамовники. Между прочим, в Хамовниках было имение, а сейчас музей моего любимого писателя Льва Толстого.

Люблю и хорошо знаю именно старую Москву. Много гуляла пешком, и сейчас гуляю. С моим мужем мы ходили пешком от нашего дома на Плющихе до театра Маяковского, и этот путь преодолевали за 45 минут. Иногда думаю, что нас с Сашей объединила общая страсть к пешим прогулкам. Да и машины тогда у нас не было. Какая машина у артистов в те годы!

О даче и памяти

Лето проведу на даче. Далеко ездить в одиночестве — боюсь.

Раньше я переставляла на даче мебель едва ли не каждый день. Была такой активной и шебутной. Муж возвращался и видел, что вся мебель переставлена. Сейчас уже нет сил на это.

Я люблю заниматься цветами, сажать, ухаживать. Люблю читать. Мы с Сашей любили бывать на нашей даче. Встречали Новый год только там. Гуляли днями и вечерами…

Сейчас я живу воспоминаниями. После смерти Саши моя жизнь разделилась на до и после.

О сыне и генах

Мой сын, Шура (актер Александр Лазарев-младший — прим. «Моленты»), восстановил спектакль Марка Захарова в театре Ленком «Поминальная молитва». Все ополчились против него, но он не обращал внимания и делал, что должно. Я говорила: «Саша, зачем тебе все это?» Спектакль получился замечательным. Недавно он поставил пьесу Булгакова «Бег». Признаюсь, что я не ожидала от него такого рвения. Спросила у сына: «Шура, откуда у тебя это? Ведь режиссер и актер — две разные профессии, а ты — актер». Причем актер до мозга костей... Думаю, что он пошел в моего папу — режиссера Владимира Немоляева. Как говорится, гены заговорили.

Шура — упорный с детства. Спорить с ним бесполезно. Как он решил, так и будет. Если в детстве его можно было наказать за упрямство, то сейчас ничего не поделаешь. Он целеустремленный, очень нравственный и светлый человек. Это видно по нему, по его работам.

О добре и завистниках

Во мне, как в любом человеке, масса недостатков. Но я стараюсь жить так, чтобы никому не делать плохо. Не совершать зла.

У моего мужа Саши при жизни было много завистников, но он умудрился так прожить, что ни один человек не может сказать о нем худого слова. Все говорят: «Каким хорошим артистом, человеком был Саша Лазарев». Он был доброжелательным человеком. За 50 лет жизни в театре мой муж не сделал никому ничего дурного. У меня такое же расположение души. Не хочу причинять боль людям. В театре бывало, что я получала роли, на которые претендовали другие актрисы, но это был выбор режиссера. Сама я не боролась за роли.

О слезах и мастерстве

Я — мастерица слез. Когда пришла в театр Маяковского выпускницей Щепкинского училища, худрук театра Охлопков мне сказал прочитать что-то из Достоевского. Я выучила роль Неточки Незвановой. Охлопков сразу взял меня в театр, потому что увидел мою способность моментально плакать.

Такой же мастерицей слез в театре Вахтангова была Людмила Целиковская. По сей день могу заплакать в одну секунду. И так же быстро остановить слезы.

О шляпках и красоте

Злые люди — некрасивые люди. Ненависть быстро старит человека. Вылезает на лице плохая сущность. Из-за моей доброжелательности я так быстро не состарилась, как мои другие подруги, с которыми я раньше снималась. Во мне очень сильно чувство жалости к людям, и это чувство — секрет моей молодости.

Я люблю красивую одежду, украшения. Люблю шляпки. У меня огромная коллекция шляпок. Самую большую шляпу подарил Олег Табаков. Носить ее невозможно, но я храню ее как реликвию. Олег Табаков назвал меня «шляпной актрисой».

О счастье и мечте

Я — счастливая актриса. Так много играла! У меня прекрасный репертуар. Кто-то с неба покровительствует мне. Я играла в лучших спектаклях великого Андрея Гончарова. Андрей Александрович был сложным человеком, с трудным характером, но если он ставил спектакль, то это был спектакль на века. Огромное счастье работать с таким мастером, как Андрей Гончаров.

Счастлива ли я как человек? Если бы вы знали, сколько раз мне задавали этот вопрос! Только ответа у меня нет. Мы с Сашей познакомились, влюбились, поженились, воспитывали сына, играли в театре, радовались рождению внуков… Конечно, мне повезло. Саша — прекрасный человек, чистый как ребенок, открытый, бесхитростный, надежный и очень веселый.