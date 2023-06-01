Светлана Немоляева вспомнила о проблемах с режиссерами
О проблемах с режиссерами вспомнила в интервью «Мосленте» народная артистка РСФСР, звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» Светлана Немоляева. Она заявила, что долгое время ей не давали роли.
«Мой роман с кинематографом начался довольно поздно, мне было уже 30 лет. До этого режиссеры меня не замечали. Хотя я — из семьи кинематографистов», — отметила Немоляева.
По ее словам, аналогичная ситуация сложилась у ее внучки Полины, однако впоследствии девушка сама стала режиссером и получила финансирование на полнометражный фильм.
Артистка подчеркнула, что в последние годы, наоборот, много снимается в кино.
«У меня прямо калейдоскоп небольших ролей! Не буду сочинять, что в восторге от современного кино. Есть роли проходные… А есть роли, от которых получаю удовольствие», — поделилась она.