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Светлана Немоляева вспомнила о проблемах с режиссерами

О проблемах с режиссерами вспомнила в интервью «Мосленте» народная артистка РСФСР, звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» Светлана Немоляева. Она заявила, что долгое время ей не давали роли.

Светлана Немоляева вспомнила о проблемах с режиссерами
© Мослента

«Мой роман с кинематографом начался довольно поздно, мне было уже 30 лет. До этого режиссеры меня не замечали. Хотя я — из семьи кинематографистов», — отметила Немоляева.

По ее словам, аналогичная ситуация сложилась у ее внучки Полины, однако впоследствии девушка сама стала режиссером и получила финансирование на полнометражный фильм.

Артистка подчеркнула, что в последние годы, наоборот, много снимается в кино.

«У меня прямо калейдоскоп небольших ролей! Не буду сочинять, что в восторге от современного кино. Есть роли проходные… А есть роли, от которых получаю удовольствие», — поделилась она.

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