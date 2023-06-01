Ярмольник рассказал о миллионных долгах

Известно, что Леонид Ярмольник кроме актерской деятельности занимается и продюсерской, однако вторая привела его к миллионным долгам. Подробностями артист поделился в беседе с News.ru.

Так, по словам Ярмольника, за фильм "Стиляги", который считается одним из лучших российских мюзиклов, он должен инвесторам около пяти миллионов долларов.

Ярмольник заявил, что инвесторы-кредиторы понимают, что он не украл эти деньги и не потерял. Артист также добавил, что они относятся с пониманием и не требуют срочного возврата долга.

Леонид Ярмольник объяснил, что даже картины самого высокого качества в России не окупаются, поскольку нельзя с "американским отношением к кино и амбициями снимать в России и собирать те же дивиденды".