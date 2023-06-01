Алферова рассказала о съемках с "очень красивым" Вячеславом Тихоновым

Актриса Ирина Алферова вспоминала своих коллег на мероприятии в рамках 10-го Забайкальского Международного кинофестиваля.

Актриса рассказала, что считает большим везением, что ей когда-то посчастливилось играть в одной картине с Вячеславом Тихоновым. Дело в том, что Алферова уверена – в плохих фильмах он не снимался.

По словам актрисы, Тихонов жил лишь творчеством, тщательно выбирая фильмы, в которых он играл.

"Его фильмы все-все хорошие. Это редко бывает. <...> Он очень вдумчивый, очень такой красивый", — рассказала актриса.

Алферова также вспомнила, что когда сменили режиссёра картины «ТАСС уполномочен заявить…» на другого, он заменил всех актеров, кроме неё и Тихонова.