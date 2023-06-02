Актриса Анастасия Сиваева , известная своей ролью Даши в телесериале "Папины дочки", может появиться в продолжении популярного ситкома о многодетном отце. Предполагается, что в проект вернутся и многие другие участники оригинальной истории. Об этом сообщает " Словодел ".

Сюжет продолжения будет посвящен семейной паре Веника и Даши. От мужчины, как и некогда от главного героя Андрея Леонова, уходит жена, оставляя его вместе с четырьмя дочерьми. Ему придется стать для них и папой, и мамой, и другом. Остальные члены семейства, в свою очередь, будут помогать мужчине в непростой ситуации.