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Актриса Анастасия Сиваева может появиться в новых "Папиных дочках"

Актриса Анастасия Сиваева, известная своей ролью Даши в телесериале "Папины дочки", может появиться в продолжении популярного ситкома о многодетном отце. Предполагается, что в проект вернутся и многие другие участники оригинальной истории. Об этом сообщает "Словодел".

Сюжет продолжения будет посвящен семейной паре Веника и Даши. От мужчины, как и некогда от главного героя Андрея Леонова, уходит жена, оставляя его вместе с четырьмя дочерьми. Ему придется стать для них и папой, и мамой, и другом. Остальные члены семейства, в свою очередь, будут помогать мужчине в непростой ситуации.

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Съемки первого сезона новых "Папиных дочек" завершились несколько месяцев назад. Известно, что в продолжении сериала согласились появиться Андрей Леонов, Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова и Мирослава Карпович.

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