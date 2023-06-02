Умер актер сериала "Вышибала" Валерий Громовиков
В возрасте 77 лет скончался актер театра и кино, заслуженный артист России Валерий Громовиков. Об этом сообщает "Российская газета".
Актер снялся в более чем 150 картинах. В их числе сериалы "Интерны", "Кухня", "Глухарь", "Молодежка", а также фильмы "Глаз Божий", "Влюбленная рыбка", "Белая ворона" и многие другие проекты.
Валерий Громовиков родился 6 марта 1946 года. Окончил Хабаровский государственный институт искусств и культуры по специальности "режиссура драмы", после него – ассистентуру-стажировку в Российском государственном институте сценических искусств.
Играл в Хабаровском краевом театре юного зрителя им. Ленинского комсомола. В 2001 году получил почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации. Тогда же стал принимать активное участие в съемках телесериалов и фильмов.