Умер актер сериала "Вышибала" Валерий Громовиков

В возрасте 77 лет скончался актер театра и кино, заслуженный артист России Валерий Громовиков. Об этом сообщает "Российская газета".

© Кадр из сериала "Вышибала"

Актер снялся в более чем 150 картинах. В их числе сериалы "Интерны", "Кухня", "Глухарь", "Молодежка", а также фильмы "Глаз Божий", "Влюбленная рыбка", "Белая ворона" и многие другие проекты.

Валерий Громовиков родился 6 марта 1946 года. Окончил Хабаровский государственный институт искусств и культуры по специальности "режиссура драмы", после него – ассистентуру-стажировку в Российском государственном институте сценических искусств.