Хэмилл решился попробоваться на роль Джокера из-за Майкла Китона

Актер Хэмилл решился попробоваться на роль Джокера из-за сыгравшего Бэтмена Майкла Китона
Актер Марк Хэмилл, который озвучил Джокера во многих мультфильмах, в интервью YouTube-каналу Wired признался, что пойти на прослушивание его вдохновил коллега по сцене Майкл Китон.
«Тогда был большой резонанс из-за того, что Майкл Китон собирался сыграть Бэтмена. [Люди реагировали: ] «О, он ведь «Мистер Мамочка», комедийный актер». Я к тому, что они даже не видели его в этой роли и не представляли, каким великим он станет. Были большие дискуссии», — вспомнил Хэмилл.
Артист сомневался в себе перед кастингом, так как не мог поверить в то, что исполнителя роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» возьмут на роль культового суперзлодея. Хэмилл был уверен, что его не возьмут на роль, поэтому был полностью расслаблен во время кастинга. Артист отметил, что именно поэтому у него получилось так хорошо изобразить Джокера.
«Я выехал с парковки и думал: «Это лучший Джокер, которого они когда-либо слышали, и очень жалко, что они не смогут пригласить меня на роль». И как только они взяли меня, все изменилось. Я подумал: «О нет, я не смогу этого сделать!» — посмеялся артист.