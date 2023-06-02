Хэмилл решился попробоваться на роль Джокера из-за Майкла Китона

«Тогда был большой резонанс из-за того, что Майкл Китон собирался сыграть Бэтмена. [Люди реагировали: ] «О, он ведь «Мистер Мамочка», комедийный актер». Я к тому, что они даже не видели его в этой роли и не представляли, каким великим он станет. Были большие дискуссии», — вспомнил Хэмилл.

Артист сомневался в себе перед кастингом, так как не мог поверить в то, что исполнителя роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» возьмут на роль культового суперзлодея. Хэмилл был уверен, что его не возьмут на роль, поэтому был полностью расслаблен во время кастинга. Артист отметил, что именно поэтому у него получилось так хорошо изобразить Джокера.