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В 55 лет от цирроза печени умер актер Джон Регала

В Кесон-Сити скончался актер, режиссер и сценарист, известный как Джон Регала. Регала - один из самых известных "плохих парней" филиппинского кинематографа.

В 55 лет от цирроза печени умер актер Джон Регала
© Российская Газета

Как сообщила СМИ супруга артиста, летом 2020 года артисту был диагностирован цирроз печени. Регала отошел рано утром 3 июня в госпитале New Era - сердце актера остановилось на фоне цирроза и осложнений на почки.

Настоящее имя актера Джон Пол Гвидо Буше Шеррер, родился 12 сентября 1967 года в Маниле в семье актеров. Карьеру начал в середине 80-х на ТВ. При этом артистический путь Джона на некоторое время прерывался из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками. Но реабилитационный центр христианской организации, куда артиста определили, очистил не только его тело, но и душу - выйдя, Регала стал ревностным христианином.

В фильмографии - более 120 пунктов: "Вспоминай меня", "Эскорт", "Животное", "Тотальное айкидо", "Бойня", "Манильский вор в законе", "Криминальный ангел", "Бой насмерть", "Золотой Будда".

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