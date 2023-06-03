В 55 лет от цирроза печени умер актер Джон Регала

Как сообщила СМИ супруга артиста, летом 2020 года артисту был диагностирован цирроз печени. Регала отошел рано утром 3 июня в госпитале New Era - сердце актера остановилось на фоне цирроза и осложнений на почки.

Настоящее имя актера Джон Пол Гвидо Буше Шеррер, родился 12 сентября 1967 года в Маниле в семье актеров. Карьеру начал в середине 80-х на ТВ. При этом артистический путь Джона на некоторое время прерывался из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками. Но реабилитационный центр христианской организации, куда артиста определили, очистил не только его тело, но и душу - выйдя, Регала стал ревностным христианином.