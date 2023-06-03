Звезда "Эйфории" не смогла сказать отцу о постельных сценах

Актриса Сидни Суини рассказала о реакции отца на постельные сцены с ее участием в сериале "Эйфория" в разговоре с Sunday Today.

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Звезда призналась, что не смогла рассказать отцу о том, что в сериале присутствуют откровенные сцены с ней.

"Моя мама в то время навещала меня на съемочной площадке, так что она вроде бы знала историю, и я много говорила с ней об этом. Но с отцом нет - я совсем не подготовила его к такому", - отметила Суини.

По словам актрисы, отец вместе с дедушкой решили посмотреть "Эйфорию", не сказав ей. Однако родитель Суини неоднозначно отреагировал на проект. "Папа и дедушка выключили сериал и вышли из комнаты", - рассказала она.