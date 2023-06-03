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Звезда "Эйфории" Сидни Суини призналась, что не смогла сказать отцу о постельных сценах с ее участием в сериале

Актриса Сидни Суини рассказала о реакции отца на постельные сцены с ее участием в сериале "Эйфория" в разговоре с Sunday Today.

Звезда "Эйфории" не смогла сказать отцу о постельных сценах
© Газета.Ru

Звезда призналась, что не смогла рассказать отцу о том, что в сериале присутствуют откровенные сцены с ней.

"Моя мама в то время навещала меня на съемочной площадке, так что она вроде бы знала историю, и я много говорила с ней об этом. Но с отцом нет - я совсем не подготовила его к такому", - отметила Суини.

По словам актрисы, отец вместе с дедушкой решили посмотреть "Эйфорию", не сказав ей. Однако родитель Суини неоднозначно отреагировал на проект. "Папа и дедушка выключили сериал и вышли из комнаты", - рассказала она.

Сериал "Эйфория" режиссера Сэма Левинсона рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и страдают от различных зависимостей. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини и другие актеры.

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