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Джаред Лето признался, что не плакал 17 лет

Под романтичной внешностью Джареда Лето, оказывается, скрывается характер твердый и непоколебимый, как скала.

Джаред Лето признался, что не плакал 17 лет
© Super.ru

На днях актер пришел на шоу Джо Уайли, ведущей британской радиостанции Radio 2, и сделал любопытное признание. В ответ на вопрос, какие песни трогали его до слез, красавчик поделился, что не плакал почти 17 лет.

К слову, на шоу Лето пришел не просто так, а чтобы прорекламировать шестой студийный альбом своей группы 30 Seconds To Mars с оптимистичным названием «It's the End of the World But It's a Beautiful Day», релиз которого запланирован на сентябрь.

Напомним, что рокеры не баловали поклонников новыми пластинками почти пять лет.

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