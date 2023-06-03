Чем занимается сестра Тимоти Шаламе — Полин

В то время как большинство из нас знают Тимоти Шаламе как главного героя этого поколения, Полин Шаламе считает его своим младшим братом.

© Mainstyle

«Когда я вижу его на большом экране, для меня это просто результат его работы. Что касается остального, я не испытываю вокруг него такого ажиотажа», — сказала Полин журналу W Magazine в 2021 году.

Видео дня

Брат и сестра, у которых разница в возрасте составляет четыре года, выросли в Нью-Йорке и, несмотря на свой суматошный образ жизни, остались очень близки. Более того, Полин засняли вместе с новой возлюбленной звезды «Дюны» Кайли Дженнер на скромном барбекю в мае 2023 года, через месяц после того, как пара впервые породила слухи о своём романе. Пока неизвестно, получила ли Кайли одобрение старшей сестры, но мы решили рассказать немного фактов о старшей наследнице.

Чем она занимается?

Как и её брат, Полин с раннего возраста была артисткой. Всего в 10 лет она танцевала в постановке «Сон в летнюю ночь» на Бродвее. После небольших эпизодических ролей Полин наконец-то получила большой успех в полуавтобиографическом фильме Пита Дэвидсона «Король Стейтен-Айленда». Вскоре после этого она получила главную роль в популярном комедийном сериале HBO «Сексуальная жизнь студенток», который полностью изменил траекторию её карьеры. Хотя Полин любит быть перед камерой, она также любит быть за ней.

«Я люблю и то, и другое, и восхищаюсь и тем, и другим. Когда я нахожусь за камерой, будь то режиссура или продюсирование и вижу работу актёров, во мне всегда звучит голос, который говорит мне: "Работа актёра просто необыкновенна"», — сказала она в интервью для L'Officiel в 2021 году.

Актриса даже стала соучредителем собственной продюсерской компании Gummy Films в 2019 году.

Кто её родители?

Неудивительно, что Полин и Тимоти выбрали карьеру в искусстве, основываясь на своих семейных связях. Отец знаменитых детей Марк Шаламе был журналистом почти 40 лет и в настоящее время работает редактором в Организации Объединенных Наций. Их мать, Николь Флендер, начала свою карьеру в роли танцовщицы на Бродвее, а затем стала брокером по недвижимости в Нью-Йорке.

Где она живёт?

Несмотря на то, что Полин выросла в Штатах, в настоящее время она живёт в Париже. Актриса, имеющая двойное гражданство США и Франции, переехала после окончания Бард-колледжа в 2014 году, даже не сказав об этом своей семье.

«Я определённо чувствую, что Париж — мой дом», — объяснила она изданию W Magazine, признавшись, что ей всё ещё нравится время от времени играть в туриста.

Хотя она живёт в городе любви, актриса проводит много времени в Лос-Анджелесе исключительно ради своей карьеры.

«В основном, мне советовали: "Париж — это здорово, и ты можешь жить там, но если ты заинтересована в том, чтобы всё шло быстрее, тебе нужно приехать в США"», — сказала она в интервью для Nylon в 2021 году. Однако Полин говорит, что её отталкивает то, как устроена актёрская индустрия в Голливуде. «Ты продаешь свою душу, чтобы просто сделать это. Это может быть так тяжело, безжалостно и неумолимо», — сказал она.

Какие у неё увлечения?

До того как влюбиться в кино, Полин хотела стать балериной. В детстве она посещала престижную Школу американского балета, которая ведёт прямую дорогу в Нью-Йоркский городской балет. Однако теперь, когда она повесила пуанты на гвоздь, актриса проводит большую часть своего свободного времени за чтением. Звезда читает почти одну книгу в неделю, затмевая всех своих друзей в книжном клубе.

«Я читаю как на французском, так и на английском языке, часто по несколько книг одновременно, смешивая художественную и нехудожественную литературу», — рассказала она журналу W Magazine.