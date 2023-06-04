Александр Панкратов-Черный рассказал, где подрабатывали актеры в 90-х
Российский актер Александр Панкратов-Черный, известный по таким картинам, как "Курьер" и "Мы из джаза", в беседе с "Мослентой" вспомнил о том, где подрабатывали актеры в 1990-х годах.
Актер рассказал, что в то время многим приходилось нелегко, а актеры были вынуждены искать дополнительный заработок, потому что киноиндустрия практически полностью прекратила работу в какой-то момент. По словам Александра, некоторые его знакомые артисты подрабатывали рабочими на стройках, а одной из самых популярных возможностей подзаработать была работа извозчиком.
«Все шли, куда глаза глядят — лишь бы заработать. Вот Володя Ивашов рабочим на стройке работал. А я занимался извозом. И не только я. Не буду называть фамилию одного очень известного артиста, но был случай… В «Домодедово» или во «Внуково», куда я прилетел откуда-то, таксисты просто грабительские какие-то деньги называли. Вдруг частник из «Жигулей» машет рукой, мол, давай подвезу», – поделился воспоминанием артист.
По его словам за рулем тогда оказался известный актер. И это не единичный случай – Панкратов-Черный вспомнил как минимум еще о нескольких заслуженных актерах, которым приходилось таким образом зарабатывать себе на жизнь. Среди них были и женщины, например, Раиса Рязанова.
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