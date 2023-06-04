Панкратов-Черный рассказал, где подрабатывали актеры в 90-х

«Все шли, куда глаза глядят — лишь бы заработать. Вот Володя Ивашов рабочим на стройке работал. А я занимался извозом. И не только я. Не буду называть фамилию одного очень известного артиста, но был случай… В «Домодедово» или во «Внуково», куда я прилетел откуда-то, таксисты просто грабительские какие-то деньги называли. Вдруг частник из «Жигулей» машет рукой, мол, давай подвезу», – поделился воспоминанием артист.