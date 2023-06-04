$80.88-0.0987.10+0.52

Александр Панкратов-Черный рассказал, где подрабатывали актеры в 90-х

Российский актер Александр Панкратов-Черный, известный по таким картинам, как "Курьер" и "Мы из джаза", в беседе с "Мослентой" вспомнил о том, где подрабатывали актеры в 1990-х годах.

Панкратов-Черный рассказал, где подрабатывали актеры в 90-х
© РИА Новости

Актер рассказал, что в то время многим приходилось нелегко, а актеры были вынуждены искать дополнительный заработок, потому что киноиндустрия практически полностью прекратила работу в какой-то момент. По словам Александра, некоторые его знакомые артисты подрабатывали рабочими на стройках, а одной из самых популярных возможностей подзаработать была работа извозчиком.

«Все шли, куда глаза глядят — лишь бы заработать. Вот Володя Ивашов рабочим на стройке работал. А я занимался извозом. И не только я. Не буду называть фамилию одного очень известного артиста, но был случай… В «Домодедово» или во «Внуково», куда я прилетел откуда-то, таксисты просто грабительские какие-то деньги называли. Вдруг частник из «Жигулей» машет рукой, мол, давай подвезу», – поделился воспоминанием артист.

Гоша Куценко раскрыл размер своих гонораров в 1990-х

По его словам за рулем тогда оказался известный актер. И это не единичный случай – Панкратов-Черный вспомнил как минимум еще о нескольких заслуженных актерах, которым приходилось таким образом зарабатывать себе на жизнь. Среди них были и женщины, например, Раиса Рязанова.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Салтыкова получила самый большой гонорар за съемки в "Брате-2".

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий