Гослинг ответил хейтерам, которые считают его слишком старым для роли Кена

Разве можно не любить Райана Гослинга? Оказывается, можно — и еще как! Хейтеры не устают критиковать выбор актера на роль Кена в самом ожидаемом фильме этого лета — «Барби» Греты Гервиг. Мол, в свои 42 голливудский секс-символ уже не может воплотить на экране образ вечно молодого пластикового красавчика.

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«Он слишком стар, чтобы играть Кена, его морщины рушат всю иллюзию», — пишет один хейтер в комментариях под трейлером фильма.

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«Мне нравится Райан Гослинг, но я не понимаю, почему он выглядит таким старым и высушенным. Может, это из-за цвета волос или загара, но ему точно нужно немного увлажняющего крема», — переживает другой.

«Райан Гослинг слишком старый и страшный, чтобы играть Кена, надо было взять Генри Кавилла или Криса Эванса», — считает третий, видимо, забыв, что оба актера почти ровесники Райана: одному 40, другому 41.

Ну а сам Гослинг устал от этой темы настолько, что решил раз и навсегда закрыть ее в новом интервью GQ.

«Знаете что, если люди не хотят играть с моим Кеном, есть много других Кенов, с которыми можно поиграть», — сказал как отрезал 42-летний Райан.

И добавил, что не на шутку удивлен тем, что всех вдруг так озаботил пластмассовый друг главной героини, традиционно остававшийся на вторых ролях.

«Внезапно люди говорят: "Нас все это время волновал Кен". Нет! Вам до него не было дела. Если бы вы когда-нибудь действительно думали о Кене, то знали бы, что никого он не волнует. Его не сравнить с Барби. Так что ваше лицемерие разоблачено. Вот почему его история должна быть рассказана».

Вот уж действительно серьезное отношение к своему персонажу! И хотя Гослинг считает, что никому нет дела до бедного Кена, сам за время съемок успел с ним сродниться.

«Теперь я забочусь об этом чуваке. Я как его представитель. Кен не смог прийти, чтобы получить эту награду, поэтому я здесь, чтобы принять ее за него», — шутит актер.