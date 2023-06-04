Умер актер Тотто Освольд

3 июня умер Тотто Освольд, популярнейший норвежский радиоведущий и актер, в 70-х снявшийся в ряде телесериалов. Освольд отошел в ночь на субботу на 82-м году жизни, сообщила NRK его семья. Причина не названа.

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Вернер (настоящее имя) Освольд родился 21 июня 1941 года в Олесунне. Изучал историю, педагогику и историю искусств в Университете Осло, получив степень кандидата наук. С 1966-го работал в редакции детских и молодежных программ Норвежской государственной вещательной компании.