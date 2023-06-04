Дерзкий и благородный, любимец женщин: история жизни Александра Абдулова

1990-е – это расцвет бандитизма, рэкета и грабежа. Любимая эпоха для киношников. Один из лучших фильмов той эпохи – «Гений» с Александром Абдуловым в главной роли. На этой неделе ему могло бы исполниться 70 лет. Дерзкий и благородный на сцене, таким же он был и в жизни, поэтому пользовался огромной популярностью у женщин, передает телеканал «МИР 24».

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Не поцеловать девушку. Такую возможность Александр Абдулов упустил только однажды, и то в кино. Его любили зрители, особенно женская половина, а он любил их. И в жизни, и на съемочной площадке.

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«У меня было ощущение, что Симонова испытывает что-то невероятное к Абдулову, потому что она краснеет в кадре. Марк Анатольевич запретил Абдулову и Симоновой гримироваться», – сказал народный артист России Андрей Житинкин.

Абдулов – единственный актер, который снялся во всех фильмах Марка Захарова. Судьбоносная встреча режиссера и будущей звезды случилась на дипломном спектакле в ГИТИСе. После него Захаров пригласил студента в Ленком. За Абдуловым тогда еще числились хвосты по литературе. Сдавал и репетировал. А классику читал уже потом. По настоянию режиссера.

«Он сказал: Саша, вы можете, чтобы породниться в Достоевским, ходит на репетиции с томом Достоевского под мышкой? Саша сказал: конечно, все могу», – поделилась заслуженная артистка России Людмила Поргин.

В «Ленкоме» знали, что к ним должен прийти новый актер, из Ферганы. В Москву он приехал из Узбекистана, где жил с родителями и братьями. Он не раз вспоминал как собирал хлопок, но в числе передовиков его фамилии не было. Зато ее уже знали зрители местного театра. Отец Абдулова работал там и иногда выводил сына на сцену, так что поступить в творческий вуз проблем не составило.

«От него шла какая-то теплота все время. Он что-то придумывал, организовывал. И женщины, конечно, в него влюблялись, теряли головы. Когда он пришел к нам, то вся молодая часть женщин смотрели на него вожделенно. И он этим пользовался», – добавила Людмила Поргина.

Женщины не могли отказать Александру Абдулову. Это частенько помогало и в творчестве. Так, на съемках сериала «Гардемарины, вперед» актер долго репетировал эпизод, где его герой Василий Лядащев просыпается после гулянки. И все что-то не клеилось.

«Декорацию рассматривает: чего-то не хватает. Ему принесли капусты квашеной из буфета, накидали на столе. Он говорит: «Нет, тут баба должна быть». Ему говорят: «Где возьмем? У нас не заявлено». Он: «Я найду». Ушел в коридор, привел актрису», – рассказал заслуженный артист России Сергей Жигунов.

Актриса сразу согласилась сыграть сцену с самим Абдуловым.

«Мы репетируем, раз репетируем, два. Что-то не то. Он говорит: «А вы не могли бы пуговку расстегнуть?». Вот так и расстегивал, репетиции к седьмой уже больше не надо было. А дублю к четвертому я открыл дверь, а там стоит полностью голая женщина, которую он выталкивает и выкидывает за ней одежду», – добавил Сергей Жигунов.

«С «Гардемаринами» получилась удивительная история, поскольку роль Лядащева он сыграл замечательно, двойной агент. Но у него в жизни произошла похожая ситуация. Он влюбился в иностранку», – сказал Андрей Житинкин.

С Карен Андерсон он познакомился у общих друзей. Она работала в Москве в представительстве американского банка. Но этот роман продлился недолго. Возлюбленная актера оказалась агентом иностранной разведки и была выслана из Союза. А сам Абдулов на время стал невыездным.

Но уже вскоре завязался роман с танцовщицей Москонцерта Татьяной Лейбель. Но не прошло и года, в жизни актера появляется молодая коллега Ирина Алферова. Их считали самой красивой парой Советского Союза, а совместные фото украшали стены многих квартир.

«Он понял, что долгое время был иконой кинематографа и даже иконой семейной жизни с Алферовой. Все думали, что это открытка, специально сочинил Захаров такой красивый дуэт. Нет. Там была настоящая любовь», – сказал Андрей Житинкин.

У Ирины Алферовой тогда уже была дочь от первого брака, и Александр Абдулов заменил ей отца. Но он все-таки мечтал о собственных детях.

«Когда мы были в Нью-Йорке он даже попросил меня: «Люд, поговори с Ирой, я очень хочу, чтобы она родила, я хочу большую семью». Она сказала: «Я не люблю маленьких детей, к сожалению», – рассказала заслуженная артистка России Людмила Поргина.

Этот брак продлился 17 лет. Любовь между актерами вспыхнула на гастролях, там же семья и распалась.

«Смотрел на маленьких детей очень тоскливыми глазами. Потом на гастролях в Санкт-Петербурге, по-моему мы «Звезду и смерть» играли, мы сидели в одной гримерной с Ирой, вдруг она плачет и говорит: «Мы приехали, а Саша сказал, что все кончено, мы живем в разных номерах», – добавила Людмила Поргина.

Утешение Александр Абдулов находил в работе. Играя в театре, он параллельно мог сниматься сразу в пяти кинолентах. Порой на съемки приходил, не зная текста, учить было некогда.

«Я помню, он меня поймал и сказал: «Здорово! Какой фильм? Слова знаешь?» И вот мы идем на камеру так, а он говорит, говорит и дальше: «На озвучании уложим», – отметил Сергей Жигунов.

Была у Абдулова и другая потребность – помогать. Он привозил все самое необходимое в детские дома, а однажды задумал восстановить храм, который был на задворках театра. Так возник фестиваль «Задворки», доходы от которого шли на реставрацию.

«Были, конечно, и криминальные авторитеты. Они крышевали эту историю. Но поняли, что им ничего не надо отщипывать от артистов, поскольку артисты сами ничего не зарабатывают и все это уходит в храм. Мало кто знает, они тоже из своего общака сумму на храм отдали», – добавил Андрей Житинкин.

«Потом он договорился с таможенниками. И все иконы, которые изымались, отдавали туда», – сказала актриса театра Ленком Елена Степанова.