Актер Андрей Торхов скончался в возрасте 67 лет

Заслуженный артист России Андрей Торхов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщили представители Рязанского ТЮЗа во «ВКонтакте».

© Газета.Ru

Причина смерти неизвестна. Представители театра передали соболезнования родным и близким Торхова. Гражданская панихида не состоится по желанию актера. День Торхова пройдет 17 июня в 12:00 в Театре юного зрителя.

«В наш театр Андрей Николаевич пришел в 2011 году. Его приход стал без преувеличения большим событием в театральной жизни города. Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант», — написали представители театра.

Андрей Торхов родился 17 февраля 1956 года в Москве. В 1975-м он поступил в Высшее театральное училище имени Б.В.Щукина. В 1979-м артист начал служить в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В 1980-е он вел курс актерского мастерства в Челябинском государственном институте искусств и культуры.

В 1998 году Торхов удостоился звания «Заслуженный артист России». С 2007 года работал в Рязанском государственном областном театре драмы. В 2011-м начал служить в Рязанском государством театре «На Соборной».