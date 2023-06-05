Актер Андрей Торхов скончался в возрасте 67 лет
Заслуженный артист России Андрей Торхов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщили представители Рязанского ТЮЗа во «ВКонтакте».
Причина смерти неизвестна. Представители театра передали соболезнования родным и близким Торхова. Гражданская панихида не состоится по желанию актера. День Торхова пройдет 17 июня в 12:00 в Театре юного зрителя.
«В наш театр Андрей Николаевич пришел в 2011 году. Его приход стал без преувеличения большим событием в театральной жизни города. Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант», — написали представители театра.
Андрей Торхов родился 17 февраля 1956 года в Москве. В 1975-м он поступил в Высшее театральное училище имени Б.В.Щукина. В 1979-м артист начал служить в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В 1980-е он вел курс актерского мастерства в Челябинском государственном институте искусств и культуры.
В 1998 году Торхов удостоился звания «Заслуженный артист России». С 2007 года работал в Рязанском государственном областном театре драмы. В 2011-м начал служить в Рязанском государством театре «На Соборной».
В фильмографии Торхова около 17 работ. Среди них такие проекты, как «След», «Раскол», «Коготь из Мавритании», «Законы улиц», «Куприн. Поединок», «Как выйти замуж за миллионера», «Москва. Три вокзала», «Судьбы загадочное завтра», «Подросток».