Майкл Джей Фокс упал на сцене
Актер Майкл Джей Фокс упал на сцене во время панели вопросов и ответов «Назад в будущее» на выставке Fan Expo в Филадельфии в минувшие выходные. Об этом сообщает Daily Mail.
61-летний артист потерял равновесие, когда шел к сцене. Падение смягчил диван, на который приземлился бывший артист.
В 1991 году врачи диагностировали у Фокса болезнь Паркинсона.
Как признался сам актер в 2020 году, из-за этого недуга у него сильно пострадала кратковременная память. По словам Фокса, с возрастом ему стало сложнее запоминать реплики для съемок.
Чуть более месяца назад он поделился, что его более чем 30-летняя борьба с болезнью Паркинсона становится «тяжелее».
Болезнь Паркинсона (БП) является прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, которое приводит к нарушению двигательной функции, психическим расстройствам, ухудшению памяти и когнитивных способностей в целом.
Это вторая по распространенности после болезни Альцгеймера неврологическая патология.
Ранее актер и радиоведущий Дэнни Бонадьюс заявил, что 5 июня ему предстоит перенести операцию на головном мозге для лечения неврологического заболевания.