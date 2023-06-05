Актер Майкл Джей Фокс упал на сцене во время панели вопросов и ответов «Назад в будущее» на выставке Fan Expo в Филадельфии в минувшие выходные. Об этом сообщает Daily Mail.

61-летний артист потерял равновесие, когда шел к сцене. Падение смягчил диван, на который приземлился бывший артист.

В 1991 году врачи диагностировали у Фокса болезнь Паркинсона.

Как признался сам актер в 2020 году, из-за этого недуга у него сильно пострадала кратковременная память. По словам Фокса, с возрастом ему стало сложнее запоминать реплики для съемок.

Чуть более месяца назад он поделился, что его более чем 30-летняя борьба с болезнью Паркинсона становится «тяжелее».

Болезнь Паркинсона (БП) является прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, которое приводит к нарушению двигательной функции, психическим расстройствам, ухудшению памяти и когнитивных способностей в целом.

Это вторая по распространенности после болезни Альцгеймера неврологическая патология.