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Том Круз прыгает в пропасть на мотоцикле — на новом кадре фильма «Миссия: невыполнима 7»

Издание Empire опубликовало эксклюзивный кадр из грядущего фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». На нём герой Тома Круза как бы завис над пропастью во время своего безумного прыжка с трамплина на мотоцикле.

Круз прыгает в пропасть — на новом кадре фильма «Миссия: невыполнима 7»
© Чемпионат.com

Кроме того, режиссёр картины Кристофер МакКуорри рассказал, что тот самый трюк начали отрабатывать в первый же съёмочный день. Том Круз просто пришёл на площадку и заявил, что придумал отличный эпизод для ленты. Само собой, потом сценаристам пришлось объяснять наличие подобной сцены в сюжете картины. Всего Круз спрыгивал с огромного трамплина несколько десятков раз.

Чемпионат.com

Премьера седьмой части «Миссия невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты» — ожидается, что она станет заключительной для Тома Круза в роли Итана Ханта.

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