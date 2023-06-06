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Умерла латвийская актриса Лилита Озолиня

Латвийская актриса Лилита Озолиня умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщил театр «Дайлес».

Умерла латвийская актриса Лилита Озолиня
© Лента.ру

На сайте театра указано, что актриса из «Долгой дороги в дюнах» и «Цоя» скончалась в понедельник, 5 июня. «С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня», — говорится в публикации.

Озолиня появилась на свет в 1947 году в Риге. Начиная с 1966 года она работала в Художественном театре имени Яна Райниса, который затем был переименован в театр «Дайлес». Карьеру в кино актриса начала в 1969 году. Зрители помнят ее по ролям в фильмах латышского режиссера Алоиза Бренча. Большую популярность в СССР артистке принесла роль Марты в телесериале 1980 года «Долгая дорога в дюнах» и работа в «Цое». В 1983 году Озолиня стала заслуженной артисткой Латвийской ССР.

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