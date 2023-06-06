Умерла латвийская актриса Лилита Озолиня

Озолиня появилась на свет в 1947 году в Риге. Начиная с 1966 года она работала в Художественном театре имени Яна Райниса, который затем был переименован в театр «Дайлес». Карьеру в кино актриса начала в 1969 году. Зрители помнят ее по ролям в фильмах латышского режиссера Алоиза Бренча. Большую популярность в СССР артистке принесла роль Марты в телесериале 1980 года «Долгая дорога в дюнах» и работа в «Цое». В 1983 году Озолиня стала заслуженной артисткой Латвийской ССР.