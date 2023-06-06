"Мы из джаза": кто из знаменитостей мог сыграть в фильме, но не сыграл

Музыкальная комедия "Мы из джаза" вышла на экраны ровно 40 лет назад - 6 июня 1983 года. К выбору актеров на главные роли режиссер Карен Шахназаров подошел со всей серьезностью, рассматривая на одну роль сразу по несколько кандидатов и подчас отказывая даже именитым артистам. Кто мог бы сыграть Костю Иванова, Степана и Катю и как сложились судьбы тех, кто не попал в картину? Мы узнали вместе с телеканалом "Мосфильм. Золотая коллекция".

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Дмитрий Харатьян, фотопробы на роль Кости Иванова

Мосфильм

Дмитрий Харатьян был основным претендентом на роль главного героя Кости Иванова. Но когда пробы прошел Игорь Скляр, который до этого сыграл в музыкальном фильме "Только в мюзик-холле", выбор режиссера пал на него. На момент съемок "Мы из джаза" Харатьян уже был известен по роли Игоря Глушко - главного героя фильма Владимира Меньшова "Розыгрыш". И хотя пробы в "Мы из джаза" Харатьян не прошел, в 1983 году состоялись премьеры сразу нескольких фильмов с участием актера: драмы "Водитель автобуса", спортивной картины "Скорость" и приключенческого фильма "Зеленый фургон", где Харатьян сыграл главную роль Володи Патрикеева. Через четыре года выйдет фильм "Гардемарины, вперед!" который принесет актеру невероятную популярность, и он несколько раз будет признан актером года по версии читателей журнала "Советский экран".

Сегодня Харатьян продолжает активно сниматься, выступает с концертами, записывает песни, участвует в телепередачах. Недавно принял участие в съемках новых частей "Гардемаринов…"

Сергей Маковецкий, фотопробы на роль Кости Иванова

Мосфильм

Еще одним претендентом на роль Кости был Сергей Маковецкий. На момент проб в "Мы из джаза" он был недавним выпускником Щукинского училища и служил в театре им. Евгения Вахтангова. Кинокарьера его только начиналась, но уже в 1983-м состоялись премьеры двух фильмов, где Маковецкий исполнил главные роли: "Я, сын трудового народа" и "Экипаж машины боевой". Даже в 1990-е, не самое лучшее время для отечественного кино, Маковецкий продолжал сниматься. С 2000 года карьера актера начала развиваться еще стремительней. Маковецкий сотрудничал с такими режиссерами, как Алексей Балабанов, Никита Михалков, Сергей Урсуляк, Александр Прошкин, Владимир Хотиненко, Павел Чухрай и многими другими.

На сегодняшний день Сергей Васильевич - один из самых востребованных российских актеров.

Андрей Ильин, фотопробы на роль Кости Иванова

Мосфильм

Андрей Ильин до проб в фильм "Мы из джаза" успел сыграть только одну небольшую роль в фильме "Следствием установлено". В 1983 году он окончил актерский факультет Латвийской государственной консерватории им. Язепа Витола и вскоре после этого ушел в армию, в связи с чем произошел перерыв в актерской карьере. В 1990 году Ильин сыграл главную роль в дебютной картине Валерия Тодоровского "Катафалк", затем последовали роли в фильмах Петра Тодоровского "Анкор, еще анкор" и "Какая чудная игра". В конце 1990-х - начале 2000-х гг. успех актеру принесла роль мужа главной героини в сериале "Каменская".

В настоящий момент Ильин активно снимается в фильмах и сериалах. В его багаже более 100 картин.

Леонид Ярмольник, фотопробы на роль Степана Аркадьевича Грушко

Мосфильм

На роль Степана, которую исполнил Александр Панкратов-Черный, проходил пробы также Леонид Ярмольник. К тому моменту Ярмольник был довольно известным артистом - он уже снялся в фильмах "Сыщик", "Тот самый Мюнхгаузен", "Ищите женщину", "Возвращение резидента" и многих других, а также выступал на эстраде с популярной миниатюрой "Цыпленок табака". С начала 1990-х годов он стал реже сниматься в кино, тем не менее окончательно с карьерой актера Ярмольник не расстался - он регулярно появлялся на экранах в ярких и запоминающихся ролях. В 2013 году состоялась премьера фильма Алексея Германа "Трудно быть богом", где Леонид Исаакович сыграл главную роль - дона Руматы. Также с начала 2000-х Ярмольник снялся в фильмах Валерия Тодоровского "Мой сводный брат Франкенштейн", "Стиляги", "Одесса" и других.

Любовь Полищук, фотопробы на роль Кати (Изабеллы Фокс)

Мосфильм

В последние годы жизни Полищук играла роль Любови Григорьевны, мамы главной героини, в ситкоме "Моя прекрасная няня". Актриса продолжала работать, даже когда была смертельно больна. 28 ноября 2006 года Любови Полищук не стало. Ей было 57 лет.

Светлана Аманова, фотопробы на роль Кати (Изабеллы Фокс)

Мосфильм

Светлана Аманова в 1982 году только окончила Щепкинское училище, но уже в том же году вышло три фильма с ее участием: "С вечера до полудня", "Путешествие будет приятным" и комедия Леонида Гайдая "Спортлото-82", где Аманова исполнила главную роль. Хотя фильм имел большой успех и актриса стала настоящей звездой, несколько лет она не появлялась в кино, сосредоточившись на работе в Малом театре. В 1985 году ей все же удалось поработать с Кареном Шахназаровым - актриса снялась в фильме "Зимний вечер в Гаграх" в роли дочери главного героя. Затем вновь последовал перерыв на несколько лет, а в 1989 году вышел фильм "Лестница", где Аманова сыграла главную роль в паре с Олегом Меньшиковым. Хотя 1990-е стали самым тяжелым временем в жизни актрисы и в кино, и в театре, тем не менее, на экраны вышло несколько фильмов с ее участием: "Ричард Львиное Сердце", "Русский бизнес", "Барышня-крестьянка". В 2000-х Светлана Аманова снялась в сериалах "Маргоша" и "Серафима прекрасная".