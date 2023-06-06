7 актрис, которые пошли по родительским стопам и преуспели

Когда вместе с красотой и талантом от мамы вам достались связи в Голливуде, стать звездой — полдела.

© Super.ru

Но это только на первый взгляд.

Видео дня

Энди Макдауэлл и Маргарет Куэлли

Super.ru

Звездный час Энди Макдауэлл пришелся на начало 90-х. Для модели, прошедшей актерские курсы уже после дебюта в кино, успех казался невероятным. Начинающая актриса получила три главные женские роли подряд в фильмах «Вид на жительство», «День сурка», «Четыре свадьбы и одни похороны».

Дочь звезды — Маргарет Куэлли — в свои 28 успела поработать с Тарантино в «Однажды в Голливуде», снялась в сериале Netflix «Уборщица. История матери-одиночки», где она и Энди сыграли главные роли, а теперь в ее список достижений можно смело записать и комедийный триллер «Стоп-слово». Картина уже собрала восторженные отзывы зрителей и критиков за океаном и вот-вот выйдет в российский прокат: премьера запланирована на 8 июня. К слову, рейтинг ожидания на «Кинопоиске» завидный — 99%.

Голди Хоун и Кейт Хадсон

Super.ru

Большинство современных зрителей едва ли смогут назвать фильмы, в которых играла Голди Хоун, а звездная мама, между прочим, вошла в историю Голливуда с желанной статуэткой в руках. Актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в 1970 году — награду ей принес фильм «Цветок кактуса».

Кейт Хадсон пока заслужила лишь «Золотой глобус», зато может похвастаться десятками громких проектов в своей фильмографии — от культовых романтических комедий до триллеров. К слову, это не помешало актрисе стать мамой троих детей от троих разных мужчин.

Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

Super.ru

Несмотря на сомнительную литературную ценность трилогии «Пятьдесят оттенков серого» и низкие рейтинги одноименных фильмов, именно роль Анастейши Стил в одночасье сделала из Дакоты Джонсон мировую знаменитость. Едва ли многие вспомнят ее в сериале «Офис», комедии «Мачо и ботан» или фэнтези-мелодраме «Страшно красив».

Мало кто знает, что Дакота — дочь не менее знаменитой Мелани Гриффит, номинированной на «Оскар». Актриса начала карьеру в 1975 году, снявшись в сериале «Старски и Хатч», и до сих пор активно снимается. Ее дочь росла на хорошем примере трудолюбия без оглядки на уровень популярности.

Блайт Дэннер и Гвинет Пэлтроу

Super.ru

Припоминаете «Знакомство с родителями» 2000 года? Обладательница премии «Эмми» Блайт Дэннер как раз играла маму красотки, с семьей которой предстояло знакомиться простаку Грегу в исполнении Бена Стиллера.

В реальной жизни Блайт — мама оскароносной Гвинет Пэлтроу. Актерский диапазон дочери вобрал в себя практически все возможные жанры — от блокбастера «Мстители: Война бесконечности» до драмы «Влюбленный Шекспир».

Ума Турман и Майя Хоук

Super.ru

Майя — еще одна восходящая звезда, заполучившая небольшую роль в «Однажды в Голливуде». Ей, как и Маргарет Куэлли, есть чем гордиться: девушка получила главную роль в успешном сериале «Очень странные дела».

Ума Турман в представлении не нуждается, чего только стоят «Криминальное чтиво» и «Убить Билла». Но актриса не сбавляет обороты по сей день: сейчас в работе у фабрики грез минимум пять проектов с ее участием.

Лиза Боне и Зои Кравиц

Super.ru

Зои, кажется, давно превзошла маму в популярности, но слава пришла к ней не сразу. Девушка снялась в «Отважной», «Вкусе жизни» и даже в «Люди Икс: Первый класс» и «Безумный Макс: Дорога ярости», но запомниться зрителям эпизодическими ролями — задача не из легких. Зато «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» стали долгожданным трамплином к другим большим ролям — например, Зои Кравиц сыграла Женщину-кошку в «Бэтмене». Ранее в этой же роли в другой части кинокомикса ей было отказано.

Карьера Лизы Боне не столь впечатляет: актриса прославилась ролью в ситкоме «Шоу Косби» и за редким исключением играла в малоизвестных проектах.

Мэрил Стрип и Мэми Гаммер

Super.ru

Маленькая Мэми сыграла мамину дочь, когда ей было три года. Вероятно, полуосознанный дебют сказался на выборе профессии: девочка пошла по стопам матери. С годами Мэми Гаммер все больше внешне походит на Мэрил Стрип, но не сказать что ей это на руку. Строить карьеру в тени суперзвезды непросто, даже если она твоя ближайшая родственница.