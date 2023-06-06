Гильдия киноактеров большинством голосов перенесла забастовку на 30 июня

Профсоюз голливудских актеров SAG-AFTRA, который объединяет около 160 тысяч человек, готовится к голосованию о возможной забастовке в случае неудачных переговоров с представителями киностудий по поводу повышения зарплат. Голосование закончится в понедельник, а переговоры начнутся в среду.

Однако, помимо зарплат, переговоры также касаются использования изображений актеров, созданных программами на основе искусственного интеллекта. Профсоюз отмечает, что мы живем в эпоху цифровой и стриминговой развлекательной индустрии, и это требует новых рабочих контактов, соответствующих новой бизнес-модели.

В выходные студии достигли соглашения с профсоюзом DGA, который представляет интересы режиссеров. Сделка предусматривает увеличение выплат, в том числе авторских отчислений от стриминговых платформ. Теперь соглашение должно быть одобрено членами правления DGA.

Однако забастовка Гильдии писателей Америки (WGA) продолжается уже месяц, что привело к приостановке съемок новых сезонов таких известных сериалов, как “Очень странные дела” (16+) и “Дом дракона” (18+). Сценаристы требуют повышения зарплат и предоставления гарантий занятости.