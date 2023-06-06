Режиссер Жак Розье скончался в возрасте 96 лет

Французский режиссер и сценарист Жак Розье умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает Deadline.

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Отмечается, что Розье скончался 2 июня в больнице.

Жак Розье является последним из живых представителей французской новой волны 1950-х – 1960-х годов. Одним из ее главных отличий от преобладавших тогда коммерческих фильмов был отказ от устоявшегося и уже исчерпавшего себя стиля съемки и от предсказуемости повествования. Представителями новой волны также были Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Жак Деми, Аньес Варда.

Розье окончил Институт кинематографии в Париже. После работал на телевидении и параллельно снимал короткометражные ленты. Среди них картина «Голубые джинсы», которую высоко отметил режиссер Жан-Люк Годар. Он назвал произведение выдающимся.