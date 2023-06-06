Энтони Хопкинс признался, что ему не понравилось играть Одина в фильмах Marvel
Британский актер Энтони Хопкинс признался, что ему не понравилось играть скандинавского бога Одина в фильмах Marvel о Торе. Об этом сообщает The New Yorker.
"Они одели меня в доспехи, приклеили мне бороду. Сядь на трон, покричи немного, говорили мне. Если вы сидите перед зеленым экраном, играть это бессмысленно", - пожаловался Хопкинс.
В октябре 2022 года звезда фильма "Тор: Любовь и Гром" Кристиан Бэйл говорил, что ему было скучно играть в ленте Marvel из-за монотонного процесса работы.
"Я бы сказал, что это было однообразно. У вас есть хорошая команда. У вас есть актеры, которые гораздо опытнее, чем я. Но можете ли вы отличить один день [съемок] от другого? Нет, определенно нет", — отметил Бэйл.
По его мнению, съемки супергеройского фильма были монотонными из-за использования зеленого фона — хромокея.
Артист признался, что даже не мог найти нужную студию, поэтому ему требовалась помощь членов съемочной группы, чтобы попасть на работу.